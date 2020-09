Amministrative: De Santis (M5s), Cirinnà si dice femminista ma discrimina Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Monica Cirinnà ha oggi annunciato in un'intervista al quotidiano "La Repubblica" di essere pronta a candidarsi alle primarie del Partito democratico per la scelta del candidato sindaco di Roma e ha auspicato in una corsa tutta al femminile ma allo stesso tempo ha affermato che la sindaca Virginia Raggi "si è rivelata un disastro". L'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, esponente del M5s, in un post su Facebook commenta: "Monica Cirinnà esordisce in campagna elettorale con un anomalo femminismo a targhe alterne. L'obiettivo, neanche a dirlo, è colpire Virginia Raggi. Ma stavolta la candidata in pectore si spinge oltre, sconfinando nella discriminazione. Le donne sarebbero sempre un valore aggiunto, tranne nel caso di Virginia Raggi. Una tesi talmente vergognosa che assume i contorni del patetico. Per Cirinnà - conclude De Santis - la campagna elettorale inizia quindi nel modo più deprimente, con una propaganda squalificante. Ma siamo ottimisti e restiamo in attesa della sua prossima intervista. Magari, stavolta, invece di battute di così cattivo gusto, proporrà idee e uno straccio di visione strategica. Siamo fiduciosi". (Rer)