Referendum: Comune di Milano, al via richieste per voto domiciliare per elettori in quarantena

- A Milano voto garantito per chi è in quarantena per Covid-19. Da oggi, giovedì 10 settembre, e fino a martedì 15 settembre, gli elettori e le elettrici sottoposti al trattamento domiciliare o in condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19 potranno fare richiesta di voto domiciliare, secondo quanto disposto dal D.L. 103/2020. La richiesta - spiega una nota di Palazzo Marino - dovrà essere accompagnata da un certificato che attesti l'effettiva sussistenza delle condizioni di isolamento domiciliare o quarantena, copia di un documento d'identità e copia della tessera elettorale. (com)