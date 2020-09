Fase 3: Atm, le nuove regole di viaggio, capienza dei mezzi aumentata. e assistenza ai viaggiatori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per voi e per gli altri, vi chiediamo di metterci il naso”. Per viaggiare sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina, responsabilità individuale di ogni passeggero. È importante indossarla sempre correttamente, coprendo bene naso e bocca a bordo, in fermata, all’interno delle stazioni e in tutti gli spazi comuni. Questo è uno dei contenuti della campagna di Atm che verrà diffusa con affissioni in tutte le stazioni, fermate e sui mezzi, oltre ad annunci sonori a bordo e una comunicazione mirata su tutti i canali social dell’Azienda. Oltre al corretto uso della mascherina, la campagna di Atm informerà altresì sulle misure messe in atto dall’Azienda in questa fase, ricordando che la collaborazione di tutti i viaggiatori rimane fondamentale: rispettare le disposizioni definite dalle Autorità sanitarie è il primo passo per viaggiare in sicurezza. Da lunedì prossimo, Atm sarà in campo con circa 300 persone (compreso il supporto di impiegati, funzionari e dirigenti) per assistere e indirizzare i passeggeri nelle principali stazioni e fermate, complessivamente 81 location (38 stazioni metro, 43 punti in superficie), luoghi scelti secondo flussi, interscambi e presenza di plessi scolastici. Il presidio è previsto per tutta la giornata con particolare concentrazione nelle ore di punta. In aggiunta, Atm potrà contare anche sulla collaborazione dei volontari dei City Angels che offriranno il loro contributo nelle ore serali, per ricordare ai passeggeri le regole di comportamento, con specifico riferimento all’utilizzo corretto della mascherina. Infine, Atm sarà come di consueto in costante collegamento con le Forze dell’Ordine. (Com)