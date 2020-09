Georgia: premier Gakharia su Covid-19, è iniziata la seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda ondata della pandemia di coronavirus in Georgia è nella fase iniziale: lo ha detto oggi il premier, Giorgi Gakharia, nel corso di un vertice governativo, come riportato dall’agenzia di stampa “Interpress”. “Ci aspettavamo una seconda ondata in autunno, il processo è iniziato. Non c’è ragione di farsi prendere dal panico perché lo stiamo gestendo. Dal primo giorno dell’epidemia, il governo georgiano ha preso in tempo e rapidamente tutte le misure necessarie”, ha affermato Gakharia, sottolineando come la capacità di condurre test Pcr sia aumentata dai 150 esami giornalieri, all’inizio dell’epidemia, alla media attuale di 6000-7000 test. “Presto sarà possibile fare fino a 10 mila test”, ha affermato il premier. Le dichiarazioni arrivano dopo che il paese ha registrato un leggero aumento nei casi di positività al virus. “Oggi ci sono stati 57 casi, ieri 44. È chiaro che la situazione sta cambiando lentamente”, ha precisato Gakharia. Per arginare la diffusione della pandemia, il governo della Georgia ha rimandato al primo novembre la riapertura di teatri, cinema e centri per bambini. Il premier ha annunciato che, da oggi, saranno proibiti anche i raduni di più di 200 persone nelle manifestazioni sportive all’aria aperta. “Devo precisare che le restrizioni non si applicheranno alle campagne elettorali, queste misure non impediranno simili attività”, ha concluso Gakharia. (Res)