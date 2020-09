Export: Di Maio, Italia ha bisogno di cooperazione internazionale e non guerre commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze economiche della pandemia rappresentano una sfida senza precedenti, che ha reso necessarie nuove strategie per rilanciare i consumi: la Farnesina è consapevole di queste sfide, e ha lavorato da subito per sostenere le aziende, limitare i danni e innescare al più presto un processo di ripresa. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenuto oggi alla presentazione di Open (again), l’ultimo Rapporto export di Sace. “Un messaggio fondamentale incluso nel Rapporto riguarda l’auspicio di mantenere relazioni commerciali con l’estero e un approccio multilaterale di dialogo con i nostri partner: l’Italia ha bisogno di cooperazione internazionale, e non di guerre commerciali”, ha detto, ribadendo l'impegno della Farnesina ad "assistere i connazionali all'estero e mantenere le frontiere aperte per le nostre merci". (Ems)