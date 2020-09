Balcani: vicepremier Selmanaj, Kosovo nella mini Schengen per volontà di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha accettato di entrare a far parte dell'iniziativa per la mini Schengen su esplicita richiesta del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha detto il vicepremier kosovaro Driton Selmanaj, commentando l'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici raggiunto il 4 settembre alla Casa Bianca dalle delegazioni di Kosovo e Serbia. "Quando avevano espresso le nostre riserve avevamo detto che era inaccettabile per noi essere parte del progetto perché la nostra destinazione è chiara, ed è l'Unione europea. Ci è stato detto che la questione della creazione di una mini area Schengen (nei Balcani) è una richiesta del presidente Trump", ha dichiarato Selmanaj parlando al quotidiano "Klan Kosova".(Kop)