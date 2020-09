Turismo: ministro Gonzalez Laya al "Corriere della Sera", Spagna non accetta di rimanere isolata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito di soluzione, c'è quella di Trump per Serbia e Kosovo. "Gli accordi si basano sulla fiducia, prima economica e poi politica. Una serie di concessioni commerciali è un buon inizio per risolvere un conflitto". La Spagna però non riconosce ancora l'indipendenza del Kosovo. "Appoggiamo la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. II riconoscimento è secondario". Quanto ai rapporti futuri tra Spagna e Gibilterra, "iI 95 per cento dei suoi abitanti ha votato contro la Brexit, perché ha capito il concetto di interdipendenza. Le autorità di Gibilterra la pensano come noi; ma la palla è nel campo di Londra. Se non raggiungiamo un accordo, il 31 dicembre tornano le frontiere", ha concluso Gonzalez. (Res)