Kosovo: Vetevendosje, accordo negli Usa con la Serbia è incostituzionale (2)

- Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha chiesto ieri al parlamento di Pristina di permettergli di riferire in aula sull'accordo firmato a Washington per la normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia. In una lettera inviata alla presidente del parlamento Vjosa Osmani, Hoti ha definito l'accordo firmato il 4 settembre alla Casa Bianca un passo verso la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi. Il premier si è detto pronto a riferire sull'accordo alla prima sessione utile del parlamento. L'accordo siglato dal Kosovo alla Casa Bianca per la normalizzazione dei rapporti economici con la Serbia ha sollevato in Kosovo alcune polemiche politiche: il Movimento Vetevendosje, all'opposizione, ha chiesto al premier di riferire in aula evidenziando che la delegazione kosovara era andata negli Usa con l'obiettivo del reciproco riconoscimento. (segue) (Kop)