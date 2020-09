Ambiente: accordo Snam e Saipem su transizione energetica, sviluppo idrogeno e cattura CO2 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefano Cao, Ceo di Saipem, ha commentato: “L’accordo siglato con Snam, con cui vantiamo una proficua collaborazione di lunga data, rientra nella nostra strategia di riposizionamento di Saipem come un fornitore globale di soluzioni per il settore dell’energia e delle infrastrutture. È in linea, dunque, con il processo di decarbonizzazione che siamo impegnati a portare avanti in tutte le nostre attività, puntando a essere in prima linea nel processo di transizione verso le energie a basso impatto ambientale". "Già oggi il 70 per cento del nostro portafoglio ordini nel settore dell’ingegneria e costruzioni (E&C) è slegato dal petrolio. L’idrogeno sarà, da qui ai prossimi anni, la commodity che, insieme al Gnl, accompagnerà il processo di transizione energetica e Saipem sta focalizzando la sua attenzione sia sulle tecnologie di produzione di idrogeno blu, utilizzando energia da fonti fossili, che verde, da fonti rinnovabili, tenendo presente anche le esperienze maturate nell’ambito dell'intera catena del Carbon Capture & Storage, con diversi progetti realizzati nel mondo”, ha aggiunto Cao. L’intesa sarà eventualmente oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto dei profili regolatori applicabili, ivi inclusi quelli in materia di operazioni tra parti correlate. (Com)