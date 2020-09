Libano: direttore sicurezza generale Ibrahim rientra da visita in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Sicurezza generale del Libano, generale Abbas Ibrahim, è rientrato oggi dalla Francia, dove si trovava in missione per conto del presidente Michel Aoun. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient-Le jour”. Scopo della visita di Ibrahim era discutere con le autorità francesi le richieste fatte dal presidente Emmanuel Macron riguardo al prossimo governo di Beirut e alle riforme da promuovere per il Paese. Nel corso del viaggio il generale ha incontrato Bernard Emié, capo della Dgse (il servizio di intelligence francese), il consigliere diplomatico di Macron, Emmanuel Bonne, ed esponenti della cellula di crisi dell’Eliseo incaricata di seguire il dossier libanese. Sia Emié sia Bonne sono stati ambasciatori di Francia in Libano, rispettivamente fra il 2004 e il 2007 e fra il 2015 e il 2017. Di ritorno dalla visita, Ibrahim dovrebbe aggiornare il presidente Aoun sugli esiti dei suoi colloqui con i funzionari di Parigi. (Res)