Campidoglio: contrasto al riciclaggio, al via collaborazione Roma Capitale-Uif (2)

- "La perfetta sinergia fra le Istituzioni della Repubblica è il perno centrale della legalità, ed è ciò che crea le corrette barriere e presìdi contro ogni tipo di illecito. I Dipartimenti di Roma Capitale faranno una analisi dei dati di cui sono in possesso, al fine di individuare e segnalare qualunque operazione dubbia; fondamentale per gli uffici capitolini acquisire la 'capacità di lettura' dei dati, ed in questo il supporto di Uif è di fondamentale importanza", sottolinea nella nota l'assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti. "Roma conferma ancora una volta l'azione di contrasto alle operazioni criminali che minacciano il tessuto economico e produttivo sano della città. Grazie alla rinnovata sinergia con istituzioni esterne, quali l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, e al lavoro di squadra delle strutture capitoline fondato sull'attività di analisi e coordinamento del Dipartimento Risorse Economiche, vogliamo contrastare l'infiltrazione ad opera dell'economia illegale che ostacola la libera concorrenza e produce effetti distorsivi sul mercato del lavoro e delle imprese, mettendoci a fianco degli imprenditori e dei cittadini onesti", aggiunge l'assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle partecipate Gianni Lemmetti. (Com)