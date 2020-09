Costa d’Avorio: elezioni generali, partito di opposizione Pdci minaccia di boicottare il voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex partito al governo della Costa d'Avorio, il Partito democratico della Costa d'Avorio (Pdci), ha minacciato di boicottare le elezioni generali di ottobre se le condizioni per renderle “eque e trasparenti” non saranno soddisfatte. In una dichiarazione rilasciata dal segretario esecutivo Maurice Kakou Guikahue, il partito ha ribadito la sua richiesta di riformare la Commissione elettorale, di cui contesta l'imparzialità, prima delle elezioni di ottobre, come auspicato dalla sentenza emessa lo scorso 15 luglio dalla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. L'opposizione chiede in particolare lo scioglimento di tutte le commissioni elettorali locali, che la Corte africana ha ritenuto sbilanciate a favore del partito al governo, e la riapertura del dialogo politico in vista della costituzione di una nuova Commissione elettorale che sia “rispondente agli standard internazionali”. Il Pdci ha quindi annunciato che il candidato alla presidenza del partito, Henri Konan Bedie, sarà presentato ufficialmente ai delegati il prossimo 12 settembre a Yamoussoukro. Lo scorso anno si sono svolte trattative per diversi mesi per la revisione della Commissione elettorale, che la Corte di giustizia africana aveva ritenuto squilibrata in una prima sentenza emessa nel 2016, tuttavia l'opposizione è rimasta insoddisfatta del risultato dei negoziati e chiede una riforma più profonda dell’organismo. (segue) (Res)