Costa d’Avorio: elezioni generali, partito di opposizione Pdci minaccia di boicottare il voto (2)

- Il nuovo appello dell’opposizione giunge dopo che nei giorni scorsi l’ex premier e candidato del Fronte popolare ivoriano (Fpi) alla presidenza, Pascal Affi N'Guessan, ha presentato ricorso in tribunale contro la candidatura del presidente uscente, Alassane Ouattara, ad un terzo mandato. Nel documento, N'Guessan ed il Fpi hanno chiesto al Consiglio istituzionale di dichiarare ineleggibile Ouattara e quindi respingere la sua candidatura alle elezioni presidenziali del prossimo 31 ottobre. N'Guessan è stato premier sotto il governo dell'ex presidente Laurent Gbagbo - fondatore dell'Fpi - e si unisce alla schiera di politici di opposizione che contestano a Ouattara la decisione di ripresentarsi. La Costituzione ivoriana limita infatti a due i mandati presidenziali: la modifica della Carta approvata per decreto da Ouattara a marzo scorso, in piena emergenza sanitaria e nell'impossibilità per il parlamento di riunirsi, ha suscitato la forte reazione della classe politica e violente proteste popolari, con la morte di decine di persone. (segue) (Res)