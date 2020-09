Costa d’Avorio: elezioni generali, partito di opposizione Pdci minaccia di boicottare il voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 settembre, la Commissione elettorale indipendente ivoriana ha dichiarato di aver ricevuto 44 dossier di candidatura allo scrutinio: fra questi rientrano quelli dell'ex premier Guillaume Soro, in esilio in Francia, e dell'ex capo dello Stato Laurent Gbagbo, in libertà condizionata a L'Aia in seguito alle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. L'ex ministro della Gioventù Charles Blé Goudé - assolto dall'accusa di crimini contro l'umanità a L'Aja insieme a Gbagbo - ha da parte sua fatto appello a rimandare il voto: "Organizzare lo scrutinio in tali circostanze significherebbe spingere il nostro Paese dritto contro il muro", ha detto ai media locali. "Dobbiamo rinviare il ballottaggio, approfittare di questo rinvio per organizzare incontri nazionali che permettano di cercare consensi", ha aggiunto il leader del Congresso panafricano per la giustizia e l'uguaglianza dei popoli (Cojep), dopo aver più volte annunciato il suo desiderio di essere un candidato alla presidenza nel 2025, ma non nel 2020. (segue) (Res)