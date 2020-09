Costa d’Avorio: elezioni generali, partito di opposizione Pdci minaccia di boicottare il voto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la stampa francese, anche il presidente Emmanuel Macron avrebbe invitato l’omologo ivoriano Ouattara a rimandare le elezioni generali del prossimo 31 ottobre e a ritirare la sua controversa candidatura ad un terzo mandato. È quanto rivela la rivista “Jeune Afrique”, secondo cui la richiesta sarebbe stata avanzata in occasione del pranzo di lavoro tenuto fra i due capi di Stato lo scorso 4 settembre all'Eliseo. In quel frangente, secondo la stessa fonte, Macron avrebbe suggerito a Ouattara che un suo passo indietro permetterebbe anche ai suoi due principali oppositori, gli ex presidenti Laurent Gbagbo e Henri Konan Bedié, di ritirarsi e a lui di "facilitare l'apertura di un dialogo" al fine di trovare un successore per realizzare la promessa di "cambio generazionale" inizialmente fatta al popolo ivoriano. Per Macron, infine, la proroga del voto sarebbe l'occasione di aprire un dialogo con l'opposizione. Secondo le fonti, tuttavia, le proposte di Macron sarebbe stata respinta da Ouattara. Quest’ultimo è salito al potere il 6 maggio 2011 dopo aver vinto le elezioni del novembre 2010, dove aveva sconfitto il presidente uscente Laurent Gbagbo, ed è stato in seguito rieletto nel 2015 con l'83,7 per cento dei voti. (Res)