Algeria-Francia: premier Djerad riceve una telefonata da Castex

- Il primo ministro algerino, Abdelaziz Djerad, ha ricevuto una telefonata dall’omologo francese, Jean Castex, in cui si è discusso delle relazioni bilaterali in preparazione di un comitato di alto livello tra i due paesi. Lo ha dichiarato il primo ministro algerino in una nota. Djerad, ha ricevuto questo mercoledì una telefonata dall’omologo francese Castex, con cui ha discusso dei modi per rafforzare la cooperazione tra i due paesi in vari campi. Le parti hanno parlato della preparazione per la prossima sessione della riunione del comitato governativo di alto livello, si legge in una nota.(Ala)