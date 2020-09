Camera: Fico, ribadire impegno istituzioni a rimuovere ostacoli per assicurare pari opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che vada oggi ribadito l’impegno del Parlamento e di tutte le Istituzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono di assicurare – in senso sostanziale e non solo formale – pari opportunità e di mettere fine a persistenti situazioni di diseguaglianza". Queste le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, intervenuto alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne, inaugurata nel 2016 su iniziativa dell'ex presidente Laura Boldrini, per ricordare il ruolo delle donne nelle istituzioni. "Sono necessarie politiche di portata generale, rivolte alle donne come agli uomini, che consentano di conciliare lavoro e vita familiare, di creare occupazione di qualità e con retribuzioni adeguate, di garantire servizi sociali efficienti e diffusi. E di accrescere così il ruolo delle donne nelle istituzioni, nell’economia e nella società valorizzandone le qualità professionali, il merito e l’impegno", ha sottolineato Fico.(Rin)