Bielorussia: iniziato a Minsk l'interrogatorio per Kolesnikova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di detenzione preventiva di Minsk è iniziato l'interrogatorio di Maria Kolesnikova, esponente del presidium del consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa. Lo ha reso noto l'agenzia russa "Interfax" con riferimento al portavoce dello staff dell'oppositore bielorusso Viktor Babariko, Gleb Germanchuk. "L'interrogatorio di Maria Kolesnikova è iniziato alle 10:00 locali (9:00 italiane) nel centro di detenzione preventiva", ha dichiarato Germanchuk. L'avvocato dell'attivista, Ljudmila Kazak, ha comunicato ieri dettagli sulla situazione di Kolesnikova, formalmente accusata di aver tentato di rovesciare il potere costituito nel paese. Kolesnikova risulta la prima degli oppositori bielorussi che si trova in arresto con tale accusa. L'attivista è agli arresti nel centro di custodia cautelare di Minsk, ha chiarito l'avvocato dopo l'incontro con la propria assistita. Due giorni fa è stato effettuato un tentativo da parte di agenti non identificati di condurre con la forza l'attivista all'estero. Koleshnikova, a differenza dei propri collaboratori, ha strappato il proprio passaporto, impedendo di fatto il trasferimento forzato in Ucraina.(Res)