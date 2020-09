Usa: Rasmussen, il 17 per cento dei sostenitori di Trump non rivela la propria intenzione di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 per cento degli elettori statunitensi che approvano fortemente l’operato del presidente Donald Trump non rivela nei sondaggi la propria intenzione di voto. Lo afferma l’istituto Rasmussen, secondo cui solo l’8 per cento dei cittadini che disapprovano fortemente l’operato dell’attuale amministrazione si comporta allo stesso modo. Il 59 per cento dei sostenitori di Trump si dice disposto a dichiarare ad altre persone la propria intenzione di voto, quota che sale al 66 per cento per gli avversari del presidente in carica. Un simile margine si trova tra i sostenitori del Partito repubblicano e del Partito democratico. Il 16 per cento dei repubblicani non sembra disposto a dichiarare la propria intenzione di voto, percentuale che scende a 12 tra i democratici. Gli elettori più riservati sulle proprie intenzioni di voto sono tuttavia gli indipendenti (21 per cento). Poco disposti a rivelare agli altri il proprio voto sono anche gli afroamericani e i membri di comunità minoritarie, così come gli elettori più giovani, i moderati e i conservatori.Il sondaggio è stato condotto tra il 3 e il 6 settembre su un campione di mille intervistati. Il margine d’errore, secondo Rasmussen, è di circa il 3 per cento. L’istituto è uno dei pochi ad aver accreditato Trump per la vittoria finale nel 2016. Attualmente, a livello nazionale Rasmussen ritiene che il candidato democratico Joe Biden abbia un vantaggio di quattro punti sul presidente uscente in vista del voto del 3 novembre prossimo, inferiore rispetto a quello rilevato dalla maggior parte degli altri istituti. A livello statale, le ultime rilevazioni di Rasmussen indicano che Trump è in svantaggio in due Stati in bilico come Wisconsin (di otto punti) e Ohio (di quattro punti), ma è appaiato al suo sfidante in Pennsylvania, Stato nel quale Biden è nato e cresciuto. (Nys)