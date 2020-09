Romania: presidente Iohannis prevede ottimo risultato del Pnl alle elezioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale liberale (Pnl) potrebbe ottenere un ottimo risultato alle elezioni locali del 27 settembre, in Romania. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis in una conferenza stampa al Palazzo Cotroceni di Bucarest. "Il Partito nazionale liberale è senza dubbio la formazione più importante sulla scena politica romena e deve dimostrarlo anche alle elezioni locali", ha detto Iohannis. Il capo dello Stato ha poi auspicato che la campagna elettorale possa proseguire in maniera dignitosa, senza eccessi, a giovamento del clima politico nel paese. (Rob)