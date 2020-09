Sardegna: inchiesta sull'uso illecito dei fondi ai gruppi in Consiglio Regionale, prescrizione per l'assessore Biancareddu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prescrizione per il reato di peculato per l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione Andrea Biancareddu e per l'ex consigliere regionale Salvatore Amadu, entrambi dell'Udc, finiti sotto processo per la vicenda dei fondi destinati ai gruppi del consiglio regionale della XIII legislatura. La posizione dei due imputata è stata stralciata da quella degli altri imputati per le vicende che vanno dal 2004 al 2009 su input del pm Mario Cocco. L'ufficialità comunque si avrà il prossimo 2 ottobre quando i giudici della I sezione del Tribunale di Cagliari leggeranno il dispositivo sulle posizioni dei due imputati, difesi dagli avvocati Massimiliano Delogu e Guido Manca Bitti. Il processo nei confronti degli altri imputati, Sergio Marracini, Ignazio Sisinnio Franco Cuccu, Antonio Cappai, Alberto e Vittorio Randazzo, Giorgio Oppi e Roberto Capelli prosegue: l'accusa per tutti è quella di aver utilizzato per fini non istituzionali una parte dei fondi destinati dal Consiglio al gruppo Udc. (Rsc)