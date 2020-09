Infrastrutture: metropolitana di Dubai celebra i suoi 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla sua inaugurazione, 11 anni fa, la metropolitana di Dubai ha registrato una serie di successi, contraddistinti da una mobilità facile e sicura, poiché ha contribuito sostanzialmente a migliorare gli spostamenti all'interno della città in generale, e le aree di importanza turistica ed economica servite, contribuendo a rafforzare il sistema di trasporto. È il progetto di metropolitana più lungo al mondo senza conducente e uno dei progetti più importanti dell'Autorità per le strade e i trasporti a Dubai e il sistema di trasporto di massa, secondo la visione di Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai. È stata inaugurata la sera del 9 settembre 2009, precisamente alle 9:09:09, la linea rossa della metropolitana di Dubai, che è lunga 52 chilometri e comprende 29 stazioni, di cui quattro sotterranee, 24 sospese e una stazione a livello strada. A distanza di due anni dall'entrata in esercizio della linea rossa, il 9 settembre 2011, è stata inaugurata la linea verde della Metropolitana di Dubai, lunga 23 chilometri.(Res)