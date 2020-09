Scuola: sindacati, avvio anno educativo nel Lazio fortemente a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come in gran parte del paese, l'avvio dell'anno scolastico nel Lazio appare fortemente a rischio. Le scuole sono chiamate ad affrontare una situazione di grave emergenza, senza disporre di strumenti adeguati per garantire che la ripresa delle lezioni avvenga in condizioni di sicurezza". Lo dicono in una nota le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil. Per i sindacati sono troppi i temi aperti: "da quelli organizzativi del personale scolastico a quelli inerenti il personale che opera in appalto, al personale dedicato al supporto delle persone con disabilità dove la totale assenza di organizzazione rischia di mettere in condizioni di difficoltà proprio le persone più fragili". "Dal confronto con dirigenti scolastici e le rappresentanze sindacali delle istituzioni scolastiche laziali - continua la nota - emergono queste problematiche: la consegna dei banchi monoposto procede a rilento. A meno di una settimana dall'inizio delle lezioni, i banchi da consegnare sono circa 300mila, il che impedisce la definizione dei piani di sicurezza delle scuole; non sono stati risolti i problemi di spazio di molte scuole: si stima che manchino ancora circa 1000 aule per ottemperare alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico in ordine alla distanza di un metro tra le 'rime buccali' degli studenti a cui si aggiungono i ritardi che caratterizzano i lavori di ampliamento degli ambienti; gli esami sierologici per il personale scolastico ritardano mentre il personale che opera in appalto (mense, pulizie, supporto) è escluso da tale procedura e resta assolutamente aleatoria la condizione dei cosiddetti lavoratori fragili, in mancanza di un piano di supporto delle istituzioni scolastiche mediante la creazione di una task force sanitaria dedicata a questo compito, come avvenuto in altre regioni; non è stata completata l'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche per la farraginosità delle procedure del sistema informatico fortemente voluto dal ministero dell'istruzione. Errori e ritardi che determineranno il ricorso al lavoro precario nella misura di oltre 20mila unità. (segue) (Com)