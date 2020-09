Scuola: sindacati, avvio anno educativo nel Lazio fortemente a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Analoghe considerazioni valgono per le Graduatorie provinciali delle supplenze (Gps), che presentano molti errori e le nomine che verranno effettuate sulla base delle stesse saranno conseguentemente viziate con l'apertura di un enorme contenzioso che impedirà un avvio ordinato dell'anno scolastico; il personale non ha ricevuto la necessaria formazione sulle procedure di gestione di eventuali casi di contagio che dovessero manifestarsi tra gli studenti e gli operatori scolastici a causa del mancato coordinamento tra le istituzioni scolastiche e i Dipartimenti di prevenzione costituiti presso le Asl; la scelta di indirizzare in modo sistematico la scuola secondaria di secondo grado verso un sistematico ricorso alla didattica a distanza, così come l'assegnazione di risorse professionali aggiuntive (il cd organico Covid) è molto grave; la totale assenza di programmazione del servizio di mensa e dell'orario a tempo pieno determinerà il rischio per migliaia di lavoratori di non poter fornire la propria prestazione e restare senza retribuzione; mancano gli strumenti di protezione individuale come mascherine, gel igienizzante, guanti; gli operatori dell'assistenza scolastica ai disabili nelle scuole dell'obbligo e superiori e gli assistenti alla comunicazione, per la limitazione delle ore di assistenza pro capite assegnate ai bambini disabili, dovranno occuparsi di più alunni spostandosi su classi e istituti diversi; a poche ore dall'inizio delle lezioni gli operatori e gli enti gestori non hanno ricevuto indicazioni sui protocolli di sicurezza", continuano i sindacati nella nota. (segue) (Com)