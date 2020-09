Scuola: sindacati, avvio anno educativo nel Lazio fortemente a rischio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se ci fosse un positivo in una classe il lavoratore perderebbe tutto il suo reddito; nonostante il nostro impegno, molti lavoratori sono stati esclusi dal bonus destinato agli addetti alle mense e alle pulizie ricevendo un rifiuto da parte dell'ente che ha lasciato 5 mila lavoratori senza sostegno. Ricordiamo che questi lavoratori assistono nel solo territorio del comune di Roma 10mila bambini disabili; non è stato effettuato, infine, nessun censimento sui nuovi fabbisogni necessari a garantire un trasporto in sicurezza né si sono immaginati interventi per redistribuire i mezzi dalle aree in cui la crisi ha ridotto la presenza di turisti a quelle che invece necessitano di potenziamento per garantire il trasporto degli studenti". "Tutti siamo coscienti di quanto grandi siano le difficoltà della gestione della fase di convivenza con il virus - proseguono i sindacati - . Tutti siamo consapevoli della necessità di riaprire le scuole per garantire il processo educativo e sociale degli alunni e una normale organizzazione familiare. Ma ci pare che l'obiettivo lo si voglia cogliere scaricando le responsabilità, lasciando i tanti lavoratori della scuola in appalto in condizione di non poter ricevere un reddito, abbandonando gli studenti portatori di handicap alla marginalizzazione, lasciando ai dirigenti scolastici e al corpo docente e non docente delle scuole tutte le responsabilità senza avere leve adeguate per affrontare i problemi". (segue) (Com)