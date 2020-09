Scuola: sindacati, avvio anno educativo nel Lazio fortemente a rischio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così si dimostra per l'ennesima volta che la retorica sull'importanza della scuola non è sostenuta dai fatti: si è partiti con ritardo e nel ritardo assistiamo a uno scaricabarile di responsabilità tra le varie istituzioni che dovrebbero concorrere a garantire una scuola in grado di svolgere il compito che le assegna la società - proseguono Cgil, Cisl e Uil -. Riforme sbagliate, parcellizzazione di responsabilità, precarizzazione dei rapporti di lavoro, mancati investimenti negli ultimi vent'anni, esternalizzazione di sempre maggiori attività ci consegnano una scuola priva di guida e incapace di affrontare i tanti problemi presenti. Come al solito le lavoratrici e i lavoratori che concorrono a garantire il servizio scolastico ce la metteranno tutta per aiutare e sostenere famiglie e studenti. Abbiamo tuttavia l'impressione che per l'ennesima volta si scarichi sui lavoratori l'incapacità, di chi ci governa e amministra, di proporre soluzione reali. A partire dalla prossima settimana verificheremo con mano i tanti problemi non risolti che rischieranno di produrre frustrazione, confusione e un ulteriore scollamento dei cittadini rispetto alla politica. Una politica che, riteniamo, debba porsi come obiettivo la garanzia di fruizione del diritto allo studio per tutti i bambini/e e ragazzi/e dell'intero territorio regionale, scevra da discriminazioni alcune, una politica che si misurerà in inutili litigi pregiudiziali sui giornali senza riuscire a produrre un solo risultato concreto, magari provando a incolpare i lavoratori di scarso senso del dovere o accusandoli, come già avvenuto, di lavorare contro gli interessi generali". (Com)