Energia: Regno Unito, respinti piani per riapertura nuova miniera di carbone in Inghilterra

- Il governo britannico ha respinto per la seconda volta i piani per la riapertura di una storica miniera di carbone in Northumberland, nell'Inghilterra settentrionale. Banks Mining, la società estrattiva dietro la richiesta, sarebbe intenzionata a sviluppare il sito di Highthorn con lo scopo di estrarre almeno 3 milioni di tonnellate di carbone. Tuttavia il governo avrebbe rigettato la richiesta sulla base dell'impatto avverso sul paesaggio che la nuova miniera avrebbe. La proposta infatti non sarebbe "accettabile sotto un profilo ambientale", e non sarebbe "rettificabile" nemmeno attraverso l'applicazione di ulteriori norme e regolamenti. Banks Mining ha reagito affermando che la decisione "metterà i posti di lavoro di cui c'è molto bisogno nel nord-est dell'Inghilterra nelle mani dei minatori russi, i quali saranno molto felici di soddisfare il bisogno di carbone dell'industria britannica incrementando allo stesso tempo i livelli di emissioni di gas serra nell'atmosfera".(Rel)