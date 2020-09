Mali: attacco armato nella regione di Segou, uccisi quattro militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro militari maliani sono morti in un attacco armato avvenuto nei pressi di Alatona, nella regione centrale di Segou, uno dei principali focolai di violenza che da anni affligge il Paese. È quanto si apprende da fonti della sicurezza citate dall’emittente “Rfi”. La regione di Segou, come quella di Mopti, è fra le più colpite dalle violenze di stampo comunitarie, alimentate e strumentalizzate a loro volta da Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), dallo Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs), dal Gruppo a sostegno dell'Islam e dei musulmani (Gsim) e da altri gruppi armati simili o affiliati, che spesso utilizzano la violenza intercomunitaria per reclutare membri nei loro ranghi. Secondo i dati in possesso dell’Ufficio dell’Alto rappresentante Onu per i diritti umani (Ohchrc), dall'inizio dell'anno questi gruppi armati sono stati responsabili di 105 violazioni dei diritti umani nella sola regione di Mopti, tra cui 67 omicidi. Inoltre, i membri delle forze di difesa e sicurezza maliane inviati nell'area per contrastare la violenza basata sulla comunità e i gruppi armati sono spesso essi stessi coinvolti in violazioni dei diritti umani, colpendo principalmente i membri della comunità peulh. Finora quest'anno la divisione Diritti umani e protezione ha documentato 230 esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie attribuite a membri delle Forze di difesa e sicurezza maliane (Mdsf) nelle regioni centrali di Mopti e Segou, di cui 47 avvenute solo nel marzo 2020 e attribuite alle forze di difesa e sicurezza maliane che presumibilmente agiscono sotto il comando della Forza congiunta del gruppo dei cinque per il Sahel (G5 Sahel). Sono stati anche documentati casi di sparizioni forzate, torture e altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti, arresti arbitrari e distruzione di diverse proprietà. (Res)