- Domani, venerdì 11 settembre, alle ore 11 il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà a Salerno per incontrare i candidati alle elezioni Regionali e la stampa. L'incontro, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è in programma presso il Polo Nautico in via Lungomare Colombo. (Ren)