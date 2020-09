Ucraina: Consiglio dei ministri approva il piano d'azione prioritario per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina ha approvato la bozza di decreto per l'approvazione del Piano d'azione prioritario per il 2020, che mira a portare avanti le operazioni già approvate e messe in campo dal governo sei mesi fa. La decisione è stata resa nota dal primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ripreso dall'agenzia di stampa ucraina "Ukrinform". "Il documento è fondamentale, contiene 690 tematiche, ognuna delle quali ha la sua importanza, includendo indicazioni sui funzionari responsabili, scadenze, indicatori di performance e risultati attesi. Questo è il documento che guiderà i ministeri nelle loro attività quotidiane", ha detto Shmyhal. Tra i punti salienti del piano figura la cooperazione con l'Unione europea per l'eliminazione dei visti industriali e per la presentazione di oltre trenta progetti di legge sull'integrazione nell'ambito del programma governativo "Road to Europe". Il governo mira anche ad aumentare il suo sostegno alle esportazioni, e ad attrarre investimenti e capitale umano attraverso lo sviluppo di un progetto di legge per l'istituzione di una zona economica libera per l'industria informatica. Tra gli obiettivi da implementare c'è infine anche quello di regolamentare la vendita di permessi per l'utilizzo del sottosuolo attraverso un sistema di aste online. (Rum)