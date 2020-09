Bielorussia: Tikhanovskaja, dopo nuove elezioni avremo buoni rapporti con la Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo nuove elezioni presidenziali la Bielorussia potrà avere nuovamente buoni rapporti economici e interpersonali con la Polonia. Lo ha detto Svetlana Tikhanovskaja, leader dell'opposizione bielorussa ospite del Forum economico di Karpacz. "Il nostro Paese si trova attualmente in una profonda crisi politica perché i bielorussi dopo 26 anni di oppressione si sono risvegliati e hanno voluto lottare per i loro diritti", ha dichiarato. Alle elezioni presidenziali del 9 agosto in Bielorussia "il nostro popolo sapeva per chi aveva votato". Il presidente Aleksandr Lukashenko "ha ritenuto di aver ottenuto l'80 per cento, ma non è vero". "Noi bielorussi lo sappiamo e subito dopo le elezioni abbiamo iniziato a manifestare in difesa dei nostri voti". La violenza del regime nei confronti dei manifestanti "è stato un errore grave, perché non dimenticheremo e non perdoneremo mai questo crimine". (segue) (Vap)