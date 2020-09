Bielorussia: Tikhanovskaja, dopo nuove elezioni avremo buoni rapporti con la Polonia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tikhanovskaja ha comunque precisato che quanto sta accadendo nel Paese è "un affare interno" ed è responsabilità bielorussa risolverlo. Ha ringraziato il sostegno internazionale manifestato nei confronti della causa democratica in Bielorussia, ma ha ribadito che tutti i Paesi devono "rispettare la sovranità della Bielorussia". Se in futuro dovesse emergere che i suoi connazionali non saranno in grado di uscire dalla crisi da soli, allora "potremo chiedere ad altri Paesi di svolgere il ruolo di mediatori nei negoziati con il regime". Interrogata se la Russia possa accettare l'esistenza di una Bielorussia non solo sovrana ma anche democratica, Tikhanovskaja ha risposto che a Mosca "ci legano relazioni commerciali e attualmente non possiamo voltarle le spalle. Sarà sempre un nostro vicino e dobbiamo avere buone relazioni, questo è chiaro". Anche Mosca però deve "rispettare la nostra sovranità". (Vap)