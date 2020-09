Segre: Buschini, auguri a donna coraggiosa instancabile testimone di memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla senatrice Liliana Segre, alla donna che con straordinario coraggio e forza d'animo lotta contro la violenza, l'odio e il razzismo, vanno i più calorosi auguri di buon compleanno, da parte mia e del Consiglio regionale del Lazio". E' quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, in occasione del 90esimo compleanno della senatrice a vita Liliana Segre. "Oggi più che mai, alla luce dei gravissimi episodi di violenza che hanno radici di odio e intolleranza, i suoi insegnamenti ci siano ancor più cari e preziosi". (Com)