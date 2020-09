© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo dell'8,0 per cento su base annua della produzione industriale, rilevato dall'Istat, è l'ennesimo indicatore economico che segnala le difficoltà che attraversa il Paese. Il Governo prenda atto della crisi che investe il tessuto produttivo e assuma iniziative per la crescita. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. (Rin)