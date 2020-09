Nord Macedonia: governo, entro il 2024 apertura dell'80 per cento dei capitoli Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2024 la Macedonia del Nord aprirà "l'80 per cento dei capitoli" dei negoziati di adesione con l'Unione europea. E' quanto prevede il programma del nuovo governo guidato da Zoran Zaev secondo quanto rilancia la stampa locale. Il programma, che copre la legislatura 2020-2024, prevede il proseguimento delle riforme in "aree chiave" quali lo Stato di diritto, il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata. "Il governo della Macedonia del Nord ha un piano ambizioso ma realistico: concludere i negoziati il prima possibile e diventare un paese membro dell'Ue nella prossima tornata dell'allargamento (europeo). Nel 2020 avvieremo i negoziati di adesione, e siamo convinti che il nostro paese abbia la capacità di aprire l'80 per cento dei capitoli entro il 2024" si legge nel programma. (segue) (Mas)