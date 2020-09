Nord Macedonia: governo, entro il 2024 apertura dell'80 per cento dei capitoli Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Zaev ha ricevuto il 13 agosto dal presidente Stevo Pendarovski il mandato per formare il nuovo governo dopo le elezioni del 15 luglio. "È mio onore e responsabilità avere ricevuto il mandato di formare un nuovo governo europeo, democraticamente responsabile, con istituzioni che serviranno ancora meglio i cittadini", ha detto allora Zaev. La coalizione Noi possiamo guidata dall'Unione socialdemocratica (Sdsm) di Zaev ha raggiunto la maggioranza parlamentare dopo una serie di colloqui con le altre forze politiche ed in particolare con il partito rappresentativo della minoranza albanese, l'Unione democratica per l'integrazione (Dui). Il parlamento della Macedonia del Nord ha avviato il 4 agosto la seduta costitutiva alla luce dei risultati elettorali del 15 luglio. Il presidente macedone Stevo Pendarovski ha fatto sapere nelle settimane precedenti che avrebbe conferito il mandato a governare "a chi avrà garantito la maggioranza parlamentare". "La norma costituzionale parla chiaro, il mandato deve essere dato alla forza o alle forze che garantiscono la maggioranza dei seggi in parlamento e il presidente della Repubblica non ha margine di manovra su questo", ha precisato Pendarovski. La coalizione dell'ex premier e leader Sdsm, Zoran Zaev, ha ottenuto il 36,12 per cento delle preferenze e 46 seggi in parlamento secondo i dati della Commissione elettorale centrale. La coalizione Rinnovamento per la Macedonia guidata dal partito che era all'opposizione nel precedente governo, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) di Hristijan Mickoski, ha invece ottenuto il 34,85 per cento delle preferenze e 44 seggi in parlamento.