Germania: il rogo di Moria riaccende lo scontro nella Grande coalizione

- Le fiamme che hanno devastato il campo profughi di Moria, sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, hanno riacceso lo scontro nella già litigiosa Grande coalizione al governo in Germania, formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD). La maggioranza tedesca si è, infatti, divisa nuovamente sulla questione dell'accoglienza in Germania dei profughi di Moria. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, la SpD intende trasferire i migranti in territorio tedesco, appoggiando la richiesta in tal senso formulata dall'oganizzazione Seebruecke. Città e comuni che fanno parte del gruppo si sono dichiarati pronti ad accogliere i profughi di Moria. La medesima volontà è stata espressa anche dai governi di alcuni Laender. Tuttavia, il ministro dell'Interno Horst Seehofer, esponente della Csu, è contrario e respinge l'iniziativa di Seebruecke. Seehofer ribadisce, in questo modo, la competenza federale in materia di accoglienza dei profughi. (segue) (Geb)