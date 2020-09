Germania: il rogo di Moria riaccende lo scontro nella Grande coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno tedesco è inoltre sostenitore di una soluzione europea per la questione migratoria, anche nel caso di Moria, con la ripartizione dei profughi tra gli Stati membri dell'Ue. In polemica con Seehofer, il capogruppo della SpD al Bundestag, Rolf Muetzenich, ha rivolto un appello direttamente alla cancelliera Angela Merkel, esortandola a trovare “una soluzione rapida”. A tal riguardo, Muetzenich ha evidenziato che in Germania “vi sono già abbastanza città e comuni tedeschi” pronti ad accogliere i profughi. A sua volta, Saskia Esken, copresidente della SpD con Norbert Walter-Borjans, ha dichiarato che “Moria deve essere evacuata”, con gli abitanti del campo ormai distrutto portati in Gemania. A tal fine, il ministro dell'Interno tedesco deve “rimuovere il suo blocco” sull'iniziativa di Seebruecke. (Geb)