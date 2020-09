Germania: Laschet (Cdu), Renania settentrionale-Vestfalia pronta ad accogliere profughi Moria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Renania settentrionale-Vestfalia è pronta ad accogliere fino a 1.000 profughi del campo di Moria sull'isola greca di Lesbo nel Mar Egeo, devastato da un incendio dopo aver versato per mesi in condizioni di grave sovraffollamento. È quanto dichiarato dal primo ministro del Land, Armin Laschet, esponente dell'Unione cristiano-democratica e candidato alla presidenza del partito. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo Laschet è “necessario un aiuto umanitario rapido”. Il capo del governo della Renania settentrionale-Vestfalia ha quindi affermato di aver offerto “un sostegno diretto” al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis. Per Laschet, ora sono necessari “sia aiuti rapidi e immediati per Moria sia aiuti europei sostenibili per accogliere bambini e famiglie”. Secondo il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, “è importante che la Grecia dica esattamente ciò di cui ha bisogno”. (Geb)