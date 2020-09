Ue: si riunisce oggi il Consiglio direttivo della Bce, rialzo dell'euro e inflazione i temi sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi la riunione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce). Per il quotidiano “Handelsblatt”, durante la conferenza stampa al termine dell'incontro, la presidente della Bce Christine Lagarde non potrà limitarsi ad affermazioni di ordine generale, ma potrebbe “almeno accennerà a ulteriori passi” da parte dell'Eurotower. La situazione dell'Eurozona pare, infatti, "richiedere l'intervento della Bce". Dall'inizio di giugno scorso, l'euro si è apprezzato del 6 per cento sul dollaro e l'inflazione nell'area dell'euro è scesa ai minimi storici. L'attuale rialzo della moneta unica europea, rileva “Handelsblatt”, "è un problema per la Bce", perché rende le esportazioni dall'Eurozona più care all'estero e le importazioni più economiche. Il primo fattore pesa sulla crescita e il secondo deprime ulteriormente l'inflazione nell'area dell'euro. Inoltre, sulle decisioni della Bce influisce il cambiamento strategico recentemente annunciato dalla Federal Reserve degli Stati Uniti, che in futuro intende tollerare un tasso di inflazione superiore al 2 per cento per compensare fasi di basso incremento del livello generale dei prezzi. Secondo “Handelsblatt”, per indebolire il tasso di cambio tra euro e dollaro, la Bce potrebbe effettuare il taglio dei tassi di interesse. Attualmente, il tasso sui depositi stabilito dall'autorità monetaria europea è al -0,5 per cento. Il Consiglio direttivo della Bce si è trattenuto da un'ulteriore riduzione al culmine della crisi del coronavirus, anche per il timore di possibili effetti negativi sul settore finanziario. Per “Handelsblatt”, simili conseguenze “potrebbero essere mitigate da esenzioni fiscali più elevate per le banche”. Tuttavia, appare più plausibile che la Bce amplierà nuovamente i suoi acquisti di obbligazioni nel corso dell'anno. Alla riunione del Consiglio direttivo, Lagarde potrebbe “almeno segnalare che la Bce è pronta a compiere passi ulteriori”. (Geb)