Medio Oriente: valore dell’industria halal stimato in 3.400 miliardi di dollari entro 2024

- Il valore a livello mondiale dell’industria halal è stimato raggiungerà i 3.400 miliardi di dollari entro il 2024. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News", citando uno studio della Dubai Airport Freezone (Dafza). Secondo quest'ultimo, l’industria alimentare è la prima per potenziale di crescita, con un valore stimato di duemila milioni entro il 2021. A seguire, si collocano la moda (valore stimato di 283 miliardi), i media a tema islamico, i medicinali e i cosmetici. Secondo il rapporto "State of the Global Islamic Economy Report 2019/20", nel 2018 il valore dell'indusria islamica era di 2.200 miliardi di dollari a livello globale.(Res)