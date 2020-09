Brexit: Johnson difende in parlamento cambiamenti all'accordo con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha chiesto alla propria maggioranza di votare a favore della nuova Legge sul mercato interno (Internal Market Bill), che di fatto modificherebbe il trattato per i rapporti post Brexit firmato dallo stesso capo del governo di Londra con l'Unione europea nel gennaio di quest'anno. In un discorso alla Camera dei comuni, il primo ministro britannico ha spiegato che la legge assicurerà "l'integrità del mercato interno britannico" e darà maggiori poteri a Scozia e Galles. Johnson ha anche aggiunto che la nuova legge proteggerebbe il processo di pace in Irlanda del Nord. I critici sostengono tuttavia che la mossa danneggerà la reputazione britannica a livello internazionale, dopo che il governo stesso ha ammesso che la legge infrangerebbe il diritto internazionale. Il governo scozzese ha annunciato di non escludere di agire legalmente per impedire alla legge entrare in vigore. Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha dichiarato che "La legge che i conservatori hanno proposto è un abominio. È una pura e semplice presa di potere, che distruggerebbe i poteri locali". Reazione simile quella del governo della repubblica d'Irlanda, dove il primo ministro, Micheal Martin, ha dichiarato di aver parlato telefonicamente con Johnson in termini "molto diretti" circa "l'infrazione di un trattato internazionale, l'assenza di accordi bilaterali e le serie implicazioni (che la legge avrebbe) per l'Irlanda del Nord". (segue) (Rel)