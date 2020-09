Italia: “Sueddeutsche Zeitung”, ridurre i parlamentari non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione del numero dei parlamentari, su cui gli italiani sono chiamati a votare al referendum che si terrà il 20 e 21 settembre prossimo, “ha senso di per sé, ma non è sufficiente”. Deve, infatti, essere “riformato l'intero sistema”. È quanto afferma il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, che nota come il taglio di deputati e senatori non sia accompagnato da altre riforme, quali una nuova legge elettorale. Il referendum appare, quindi, soltanto il completamento della lotta contro “la casta” intrapresa dal Movimento 5 Stelle (M5S). La formazione fondata da Beppe Grillo ha chiesto da sempre di ridurre il numero dei parlamentari per combattere quella “dannata casta”, a cui “in verità appartiene da tempo”. Secondo la “Sueddeutsche Zeitung”, il taglio di deputati e senatori è “un pò poco” e “l'Italia merita una seria riforma” del Parlamento. Il bicameralismo perfetto è, infatti, diventato “un freno”. Le lungaggini che accompagnano il processo legislativo hanno facilitato l'ampio ricorso del governo ai decreti, con l'effetto di aggirare il Parlamento. Per la “Sueddeutsche Zeitung”, la riforma proposta dal M5S con il taglio del numero dei parlamentari “non cambia nulla di tutto questo” e “diminuisce soltanto la rappresentanza”. (Geb)