Ue: Patuanelli su Recovery Fund, rafforzare profondamente pacchetto 4.0

- "E' chiaro che il pacchetto 4.0 deve essere profondamente rafforzato, sia estendendo e aumentando le aliquote del credito di imposta, sia ampliandone i margini e i massimali, e soprattutto che non possa essere elemento da rinnovare di anno in anno. Dobbiamo avere la certezza che per almeno tre anni sia lo stesso strumento". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione alla Camera sul Recovery Fund sull'individuazione delle priorità dell'utilizzo del Recovery Fund. (Rin)