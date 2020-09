Referendum: Di Maio, passo verso la modernizzazione dell’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il referendum per la riduzione dei parlamentari previsto il 20 e 21 settembre è un passo verso modernizzazione del paese. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ai microfoni di “Radio 1” nel corso del programma “Radio anch’io”. “Penso che gli italiani il 20 e 21 settembre non si lasceranno scappare l’opportunità. Abbiamo aspettato questa riforma e possiamo finalmente ottenerla”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Di Maio ha ricordato che i partiti hanno già votato ‘sì’ alla Camera in precedenza e che tanti costituzionalisti si sono schierati per il ‘sì’. In merito a un eventuale indebolimento del parlamento con un numero minore di parlamentari, Di Maio ha definito questo scenario una “sciocchezza”. Il “taglio dei parlamentari è già nei fatti, un terzo del parlamento ha un indice di produttività basso o è assenteista. Non è referendum M5S”, ha aggiunto.(Mom)