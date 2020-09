Siria: Iran collabora con esercito siriano per estinguere incendi ad Hama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo iraniano si è affiancato ai velivoli delle forze armate siriane per estinguere gli incendi che da giorni ardono nel governatorato di Hama, nella Siria occidentale. Lo riferisce il portale d'informazione siriano "Enab Baladi". Secondo quest'ultimo, le autorità siriane avrebbero richiesto il sostegno alle forze russe di stanza alla base di Hmeimim, ricevendo un rifiuto sulla base dell'assenza in loco di mezzi per lo spegnimento di incendi. Il veivolo iraniano può trasportare circa 40 tonnellate d'acqua ed è impegnato nel domare i roghi scoppiati nelle montagne di Al Waraa, nell'ovest del governatorato di Hama. La morfologia impervia del territorio interessato rende impossibile l'accesso di mezzi su ruote, costringendo l'azione di spegnimento al ricorso ad aerei ed elicotteri o a interventi manuali da parte dei pompieri. (Res)