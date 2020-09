Coronavirus: università di Hong Kong, da novembre inizio studi clinici su vaccino a somministrazione nasale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Hong Kong ha annunciato l'approvazione di studi clinici su un vaccino in forma spray nasale per la Covid-19. Lo riferisce la stampa cinese. Il vaccino è sviluppato congiuntamente dallo State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases, l'Università di Xiamen e la Farmacia biologica di Pechino Wantai. Secondo quanto riferito, si tratterebbe del primo vaccino Covid-19 a somministrazione nasale approvato per la sperimentazione clinica sugli esseri umani dall'Amministrazione nazionale dei prodotti medici cinese. Il microbiologo dell'Università di Hong Kong Yuen Kwok-yung ha espresso la speranza di iniziare gli studi clinici per il nuovo vaccino a novembre. Yuen ha affermato che l'università ha ricevuto finanziamenti per 2.500 dollari dalle autorità e che spera di reclutare circa 100 persone sane a Hong Kong per le prove. Lo sviluppo del vaccino richiede tre fasi di studi clinici e, dopo il lancio della fase uno quest'anno, ci vorrà circa un altro anno prima che il vaccino possa essere utilizzato, ha spiegato. Yuen ha affermato che poiché Hong Kong non dispone di strutture proprie per lo sviluppo di vaccini dovrà cooperare con la Cina continentale.(Cip)