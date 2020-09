Migranti: Laschet (Cdu) chiede soluzione europea, no ad accoglienza solo in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la questione dei migranti è necessaria una “soluzione europea globale”, con la loro ripartizione tra gli Stati membri dell'Ue. Non può essere la sola Germania ad accogliere i profughi. È quanto affermato dal primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e candidato alla presidenza del partito. Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”, Laschet ha preso spunto dall'incendio che ha devastato il campo profughi allestito dalla Grecia a Moria sull'isola di Lesbo, nel Mar Egeo. Per far fronte alla tragedia, secondo il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, è necessario “un rapido aiuto umanitario”. Inoltre, vi è bisogno di “una risposta europea globale” alla questione dei migranti. In particolare, con riferimento all'accoglienza dei profughi in territorio tedesco, Laschet ha evidenziato: “È necessaria una soluzione di gran lunga più ampia di un'iniziativa della sola Germania”. La questione dei migranti non si risolve, infatti, facendoli venire “tutti in Germania”. Per Laschet, “non aiuta” fare della soluzione “un compito tedesco”, perché “è europeo”. Il rischio è che gli altri Stati membri “si tirino indietro e non partecipino”. È dunque necessaria una risposta europea, come sostengono la cancelliera Angela Merkel e il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer. Per la ripartizione dei migranti, ha sottolineato Laschet, “non vi è bisogno di un'accoglienza unanime” tra i paesi membri, “abbiamo bisogno anzitutto di un paio di Stati che intendono aiutare: soluzione europea non significa tutti i 27”. Per il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, “se un paese come l'Ungheria afferma che sicuramente non parteciperà a questa soluzione, allora non dovremmo costringerlo con una decisione a maggioranza”. Laschet ha, infine, dichiarato: “Si deve lavorare con i paesi che hanno riconosciuto, e ve ne sono alcuni, la necessità di una soluzione europea”. (Geb)