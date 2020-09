Brexit: sale la tensione Regno Unito-Ue, trattative di emergenza per sviluppi su Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e l'Unione europea terranno oggi dei negoziati di emergenza, mentre sale la tensione tra le parti a causa della nuova Legge sul mercato interno (Internal market bill) proposta dal premier britannico Boris Johnson per cancellare alcuni punti chiave dell'accordo sulla Brexit, firmato a gennaio di quest'anno dallo stesso primo ministro britannico. A tal proposito, il ministro britannico Micheal Gove incontrerà oggi a Londra il delegato dell'Ue Maros Sefcovic per discutere di quale effetto gli ultimi sviluppi potrebbero avere sull'isola di Irlanda e sui rapporti commerciali. L'Unione europea ha infatti fatto sapere di volere "chiarimenti" su come l'accordo sulla Brexit sarà applicato nella fattispecie alla luce della normativa annunciata. La nuova Legge sul mercato interno nel Regno Unito, presentata ieri dal governo di Londra, va ad intaccare il cosiddetto "protocollo nordirlandese", un elemento fondamentale dell'accordo sulla Brexit, pensato per evitare la nascita di un confine "tangibile", di controlli alla frontiera e limitazioni al movimento di merci e persone sul confine tra Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Secondo la nuova norma, non ci sarebbero più controlli tra le merci in movimento tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, come invece previsto originariamente dal protocollo proprio per evitare la nascita di un confine terrestre tra "le due Irlande". La legge inoltre dà al governo britannico il potere di modificare o "disapplicare" qualsiasi norma relativa al movimento delle merci che entrasse in vigore il primo gennaio 2021, nel caso in cui Regno Unito e Ue non fossero in grado di siglare un accordo commerciale in tempo. (segue) (Rel)