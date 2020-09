Spagna: Errejon (Mas Pais), buone intenzioni progressiste del governo non ancora concretizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il momento il bilancio spagnolo non mostra che questo esecutivo sia il governo più "progressista" della storia della Spagna in quanto ci sono "buone intenzioni" per ripartire maggiormente la ricchezza ma non si sono ancora concretizzate. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo", Inigo Errejon, portavoce del partito Mas Pais al Congresso dei deputati di Madrid ed ex numero due di Unidas Podemos, aggiungendo che il coronavirus ha "aumentato le diseguaglianze". In tal senso, secondo Errejon, l'esecutivo deve impegnarsi maggiormente a "migliorare la vita della gente" per non "deludere che ne ha bisogno" ed in questo momento c'è ancora una grande distanza tra "le tra le parole infiammate del governo e le sue realizzazioni concrete". (Spm)